سفير عُمان في فلسطين يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

ملحم مع سفير عمان لدى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سلطنة عُمان على لسان سفيرها في فلسطين، المستشار سالم بن حبيب العميري، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال استقبال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، للسفير، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد العميري موقف السلطنة الثابت من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأعرب عن تقدير بلاده لنجاح دولة فلسطين في إدارة ازمة فيروس كورونا من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية وكان لها الأثر الكبير في تقليل عدد الإصابات مقارنة مع دول تأخرت في اتخاذ تلك التدابير.



بدوره، أعرب ملحم عن امنياته للشعب ولسلطان عمان والحكومة العمانية باضطراد التقدم والنماء.