مستوطنون يهاجمون منزلا في قرية بورين جنوب نابلس

مستوطنون في بورين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية بورين، جنوب نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر بالقرية، قولها إن مستوطنين من مستوطنة "جفعاد رونين" هاجموا منزل المواطن ماهر صلاح نجار، وأن الأهالي تصدوا لهم، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.



وأضافت: أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين.