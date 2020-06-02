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الأردن: مخطط الضم لن يمر دون رد وتنفيذه سيفجر صراعاً أشرس

الأردن: مخطط الضم لن يمر دون رد وتنفيذه سيفجر صراعاً أشرس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الأردن اليوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية نيتها تنفيذ مخطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية.

ووفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية، فقد حذر وزير الخارجية، أيمن الصفدي، من "عواقب وخيمة" لضم أراض فلسطينية تعتزم إسرائيل القيام به.

وأضافت القناة أن تحذيرات الصفدي، جاءت في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، الثلاثاء.

وحذر الصفدي من العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ، على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية - الإسرائيلية.

ودعا المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، حماية للسلام وحماية القانون الدولي.

وقال الصفدي: "يجب أن تكون رسالتنا واضحة، لن يمر الضم دون رد.. تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل".

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