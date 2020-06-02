مهجة القدس: إضافة 14 شهراً على حكم الأسير نمر خليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ما تسمى محكمة (سالم) العسكرية أصدرت حكماً إضافياً بحق الأسير نمر مفيد يوسف خليل "مسكاوي" (39 عاماً) من مخيم طولكرم شمال الضفة، بإضافة 14 شهراً وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل.



وأوضحت (مهجة القدس) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت بتاريخ 05/05/2020م الأسير نمر خليل من سجن النقب إلى مركز تحقيق الجلمة، ووجهت له عدة تهم من بينها الإضرار بأمن المنطقة والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من داخل السجن.



جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نمر خليل من مواليد بتاريخ 23/12/1981م، وهو أعزب؛ وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 28/05/2003م؛ وأصدرت المحكمة حكماً عليه بالسجن الفعلي (18) عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال ، ودخل قبل عدة أيام عامه 18 على التوالي في سجون الاحتلال، ويقبع حالياً في سجن (النقب) الصحراوي.