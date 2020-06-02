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شؤون فلسطينية

"الجهاد الإسلامي": تصريحات المالكي تكشف مرة أخرى حجم التخبط والارتباك بأداء السلطة

"الجهاد الإسلامي": تصريحات المالكي تكشف مرة أخرى حجم التخبط والارتباك بأداء السلطة
أنصار حركة الجهاد
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء على تصريحات أطلقها وزير الخارجية الفلسطيني رياضي المالكي، بشأن استعدادات السلطة للقاء المسؤولين الإسرائيليين في موسكو.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التصريحات الصادرة عن وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية السيد رياض المالكي، تكشف مرة أخرى حجم التخبط والارتباك في أداء السلطة وتناقض الأدوار في أداء المسؤولين الذين اعتادوا المفاوضات وبرمجت عقولهم وإيقاع سلوكهم على اللقاءات مع "العدو" والسعي وراء توجيه رسائل تحرص على عودة المفاوضات أكثر من حرصها على تحقيق مصالح الاجماع الوطني، وفق ما جاء في البيان.

وأضافت: "إننا ندين بشدة تلك التصريحات والمواقف التي تسعى لحماية الأوهام وبعث الحياة في تسوية ولدت ميتة راهن عليها المفاوضون وأقاموا عليها أوهاما عرضت القضية الفلسطينية لكوارث متعاقبة آخرها مخططات الضم والاستيطان التي جاءت تحت غطاء المفاوضات وتبعات اتفاق (أوسلو) المشؤوم، وفق تعبير البيان.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها: "إن التاريخ لن يرحم أولئك الذين أمعنوا في جلب كل هذا الهوان وأعاقت أوهامهم مشروع التحرر جرياً وراء سراب التسوية". 

وشددت على أن النهج الأمثل لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض هو خيار المقاومة بكل أشكالها ومواجهة الاحتلال ومخططاته ، وهذا النهج الذي لن تحيد عنه حركتنا مهما بلغت التضحيات ومهما واجهته من تحديات ومخططات تستهدف نهج المقاومة.  

وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية المراسلين الأجانب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، : إن فلسطين مستعدة لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو عبر الفيديو، معرباً عن خشيته من تهرب الجانب الإسرائيلي من هذاً اللقاء مجدداً.

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