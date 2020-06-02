سلطات الاحتلال تستدعي الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه يوم غد الأربعاء، في مركز "القشلة".



ومن المتوقع أن يسلم الاحتلال أمر إبعاد جديد ولمدة أطول، وفق ما أكد محاميه حمزة قطينة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ صبري بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بالقدس المحتلة يوم الجمعة الماضي، بالإضافة للمرابطة هنادي حلواني، قبل أن تفرج عنهما لاحقا وتسلمهما قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.