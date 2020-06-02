عورتاني والكيلة يتفقدان قاعات امتحان الثانوية العامة لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي









رام الله - دنيا الوطنتفقد وزيرا التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، والصحة د. مي الكيلة، اليوم، قاعات امتحان الثانوية العامة للطلبة ذوي الإعاقة، والنظاميين، في مدرستي خولة بنت الأزور للبنات، وأمين الحسيني للذكور بتربية رام الله والبيرة؛ للاطمئنان على سير تطبيق الإجراءات الصحية المتعلقة بالامتحان.ورافق الوزيرين في الجولة وكيل "التربية" د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين من الوزارتين.وفي هذا السياق، أكد عورتاني اهتمام الوزارة بتوفير كافة الإمكانات التربوية والتقنية اللازمة لطلبة الثانوية العامة لتأدية الامتحان؛ خاصةً ذوي الإعاقة منهم، من معدات وأجهزة "بريل"، والحواسيب الناطقة، والاستعانة بمعلمين مختصين بلغة الإشارة وغيرهم بما يضمن الحفاظ على جودة الامتحان وحقوق الطلبة وفرصهم.وشدد الوزير على الحرص الذي توليه التربية والصحة لتطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة، مشيداً بروح التكاملية بين الوزارتين والتناغم للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الامتحان رغم تحديات مشهد (كورونا).بدورها، أشادت الكيلة بالالتزام بالإجراءات الصحية والسلامة والوقاية في قاعات الامتحان؛ والتي من شأنها توفير بيئة آمنة للطلبة، مثمنةً دور وجهود وزارة التربية في عقد الامتحان بموعده رغم جائحة (كورونا).