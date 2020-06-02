سلطات الاحتلال تُخطر بهدم منزل جنوب غرب الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وقال المواطن صدام فوزي حسن الشوامرة، إن قوات الاحتلال أخطرته، بهدم منزله الذي قارب على الانتهاء من عمارته وتشطيبه، وأوضح أن المنزل تصل مساحته إلى 120 مترا تقريبا وهو في منطقة مأهولة بالسكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).