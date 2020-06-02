112 حالة وفاة و1793 إصابة بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم





كما أفاد مركز الجالية في ولاية فيلادلفيا بأنه تم تكسير محلات تجارية لأبناء الجالية الفلسطينية ومحلات ذهب ونهبها، وبأن الوضع متأزم للغاية والشرطة لم تستطع السيطرة في الولاية، وان شباب الجالية الفلسطينية قد تكاتفوا فيما بينهم لحماية المتاجر الخاصة بهم وهنالك تعاضد فلسطيني عربي لحماية المحال.



بدورها أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد خليل حسن عبد الهادي (49) عاماً بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 2.



وقالت السفارة، وفق التقرير، إنها تابعت مع جهات الاختصاص المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالوفاة والدفن في مقابر منظمة التحرير الفلسطينية، وتتواصل السفارة مع أسرة الفقيد للاطمئنان عليها ومساعدتها في اي احتياج تطلبه وفق امكانياتها.



كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت تسجيل 13 إصابة جديدة في ثلاث عائلات من الجالية الفلسطينية هناك بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات الى 32، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 3، في الوقت الذي تتواصل فيه السفارة مع الحالات المصابة وأسرها وتقف الى جانبها للاطمئنان على صحتها وتلبية اي احتياج ممكن لها.



سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا، أشارت إلى تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات إلى 3، وإلى أنها تتواصل مع جميع الحالات المصابة وتقف الى جانبها وتقدم لها اية مساعدة ممكنة.



وفي آخر تحديث للإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية في إيطاليا، بينت سفارة دولة فلسطين بتسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 15، فيما لا تزال هناك حالة واحدة مصابة بالمستشفى في قسم التأهيل، هذا وقد سجل في صفوف الجالية 17 إصابة وحالة وفاة واحدة.



أما بالنسبة لعدد العالقين في إيطاليا، لفتت السفارة إلى أن العدد الكلي 69 حالة ما بين عائلات وطلبة.



من جانبها باشرت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، ابتداء من يوم أمس، عملها المعتاد ضمن نظام المناوبة، مع حرص السفارة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطاقم والمراجعين.



وقالت السفارة: إنها ما زالت تتابع شؤون الجالية الفلسطينية وخاصة العالقين منهم في دول الاعتماد، وتعمل بشكل حثيث مع طاقم الوزارة المختص لتأمين عودتهم الى الوطن حال فتح المعابر والمطارات. كما تستمر السفارة بتقديم المساعدات لأبناء الجالية المحتاجين حسب امكانياتها المتاحة.



من جانب آخر، يتابع قسم الشؤون القنصلية بالسفارة تقديم ما يلزم من خدمات قنصلية لأبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، حيث أولت السفارة عنايةً خاصة لملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الماليزية، وتستمر بالتواصل مع مراكز الهجرة للوقوف على أحوال المعتقلين خاصة بعد إعلان إدارة السجون عن تسجيل (155 اصابة) بين صفوف المعتقلين، وقد تم التأكد من عدم تسجيل أي اصابة بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين لغاية اللحظة. وقامت السفارة بدورها بطمأنة أهاليهم عبر التواصل هاتفيا معهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 112 حالة وفاة بفيروس كورونا، في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، منهما حالتان جديدتان، إحداهما في مصر، والثانية في الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك بإصابة 1793، منها 13 حالة جديدة في الكويت، وواحدة في موريتانيا.أوضحت الخارجية في تقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الإثنين بتسجيل 946 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم، منها حالتان جديدتان في ايطاليا وواحدة في الولايات المتحدة.وبينت الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو للمواطنة أميرة عتيق في الخمسينات من العمر ليرتفع عدد الوفيات الى 54 حالة في أميركا ويبقى عدد الإصابات 790، وحالات التعافي 307.وفي ظل ما يحدث من تداعيات في الولايات المتحدة الامريكية، يتابع فريق العمل المختص، وفق التقرير، أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان على سلامتهم في مختلف الولايات، وقال مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية شيكاغو إنه تم العثور على الشباب المفقودين من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وعددهم 6، وتم اسعاف 4 منهم في المستشفى وحجز 2 في مركز الشرطة والافراج عنهم لاحقا، ووفق التقرير، تم رصد حالات التعدي على أملاك أبناء الجالية في الولاية وذلك بنهب 36 متجرا ومحطة وقود، وتم عقد اجتماع مع القس جيسي جاكسون للتنسيق معه لحفظ السلم الاجتماعي مع أبناء الجالية واصحاب الاعمال وجيرانهم من الأفارقة الأميركان.وأفاد مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية ديترويت/ ميتشيغن، بأنه لم تسجل أية إصابات أو خسائر مادية بين صفوف أبناء الجالية بعد الاطمئنان عليهم من خلال رئيس المركز، وتم تنظيم احتفال تضامني كبير.وبين مركز خدمات الجالية في ولاية اوهايو، كما ورد بالتقرير، أنه تمت سرقة بيت لأحد ابناء الجالية، كما تم تكسير شقته بالكامل، وتكسير ونهب متجر لأحد ابناء الجالية في مدينة كولومبوس.وأوضح مركز خدمات الجالية في ولاية كاليفورنيا/ سان فرانسيسكو، أنه تم ترتيب عقد لقاء هذا اليوم الثلاثاء بين رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب مع رئيس بلدية سان فرانسيسكو وأعضائها لبحث سبل التعاون المشترك للحد من عمليات التكسير والنهب.