احتراق آلاف الدونمات الزراعية والرعوية بالأغوار الشمالية بسبب تدريبات الاحتلال

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أتى حريق، اليوم الثلاثاء، على آلاف الدونمات الزراعية والرعوية في منطقتي البقيعة وحمصة في الأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الحريق التهم آلاف الدونمات في المنطقتين، وأتى تزامنا مع تدريبات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).