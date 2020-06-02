احتراق آلاف الدونمات الزراعية والرعوية بالأغوار الشمالية بسبب تدريبات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أتى حريق، اليوم الثلاثاء، على آلاف الدونمات الزراعية والرعوية في منطقتي البقيعة وحمصة في الأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الحريق التهم آلاف الدونمات في المنطقتين، وأتى تزامنا مع تدريبات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أتى حريق، اليوم الثلاثاء، على آلاف الدونمات الزراعية والرعوية في منطقتي البقيعة وحمصة في الأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الحريق التهم آلاف الدونمات في المنطقتين، وأتى تزامنا مع تدريبات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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