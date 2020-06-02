قوات الاحتلال تعتقل أربعة فتية.. وتمديد اعتقال طفل للمرة العاشرة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء أربعة فتية ثلاثة منهم من بلدة العيساوية بالقدس، وآخرَ من قلقيلية، كما مدد اعتقال طفل من جنين.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل قيس مصطفى (12) عاما، والشابين عيسى عبيد ومحمد الفاخوري بعد أن اقتحمت منازلهم ببلدة العيساوية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الفتى إياد صالح محمد نوفل (17) عاماً بعد استدعائه للمقابلة على المعبر الشمالي للمدينة.



كما مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اليوم اعتقال الطفل زيد أحمد بعجاوي (15عاما) للمرة العاشرة على التوالي حتى 23-6-2020.