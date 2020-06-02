محافظ غزة يستنكر بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة المستشار شرحبيل الزعيم

رام الله - دنيا الوطناستنكر الوزير إبراهيم ابو النجا محافظ غزة وبشدة حادثة إطلاق النار على سيارة المستشار شرحبيل الزعيم خلال توقفها امام مكتبه وسط مدينة غزة بالإضافة الى اطلاق النار على عدد من محلات المواطنين ما أدى إلى إصابة طفل.جاء ذلك خلال زيارته ووفد من المحافظة للمستشار الزعيم في مكتبه للاطمئنان عليه وتهنئته بالسلامة بعد هذا الحادث الخطير.ونقل المحافظ ابو النجا تحيات السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتمنياته بدوام السلامة للمستشار الزعيم ولجميع العاملين في مكتبه.وقال أبو النجا ان هذا الحادث الخطير يستلزم وقفة جادة في وجه هذه الجهات الاجرامية التي تستهدف شخصيات وطنية مشهود لها بالعمل الكبير والمميز في خدمة ابناء شعبنا في كافة المواقع التي يشغلونها.وأضاف محافظ غزة أنه من غير المقبول ان يتم اخذ القانون باليد واستخدام السلاح في حل الخلافات، مؤكدا على ضرورة فضح هؤلاء المجرمين والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بعلاقاتنا الداخلية خاصة في ظل ما تتعرض له قضيتنا الوطنية من مخاطر متعددة لا تحتمل مثل هذا العبث.من جانبه وجه المستشار الزعيم الشكر إلى السيد المحافظ ابو النجا على هذه الزيارة والتي تدلل على مدى حرصه على التواصل مع ابنا شعبنا في كافة الظروف.