قوات الاحتلال تداهم منزلاً في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، وعاثت فيه فسادا.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال وشرطته داهمت منزل المواطن لطفي محمد فهد بني عودة، وشرعت بتفتيشه ثم عاثت فيه فسادا، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أنه تم تصوير هوية المواطن وسؤاله عن مصدر الخلايا الشمسية التي يمتلكها التي هي مقدمة من الصليب الأحمر.