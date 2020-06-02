قوات الاحتلال تداهم منزلاً في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، وعاثت فيه فسادا.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال وشرطته داهمت منزل المواطن لطفي محمد فهد بني عودة، وشرعت بتفتيشه ثم عاثت فيه فسادا، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أنه تم تصوير هوية المواطن وسؤاله عن مصدر الخلايا الشمسية التي يمتلكها التي هي مقدمة من الصليب الأحمر.
داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، وعاثت فيه فسادا.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال وشرطته داهمت منزل المواطن لطفي محمد فهد بني عودة، وشرعت بتفتيشه ثم عاثت فيه فسادا، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أنه تم تصوير هوية المواطن وسؤاله عن مصدر الخلايا الشمسية التي يمتلكها التي هي مقدمة من الصليب الأحمر.
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