بلدية غزة: تحسن ملحوظ على نظافة وجودة مياه البحر بالمدينة

قالت بلدية غزة، إن نتائج الفحوصات التي أجرتها بالتعاون مع وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة أظهرت أن تحسناً ملحوظاً طرأ على نظافة وجودة مياه شاطئ بحر المدينة، بعد توقف الضخ الإضطراري للمياه العادمة باتجاه شاطئ البحر.





وأوضحت البلدية، في تصريح لها عبر "فيسبوك"، أن العينات أُخذت من مناطق مختلفة من شاطئ بحر المدينة في أواخر شهر نيسان/ إبريل الماضي، وتم إجراء الفحص اللازم لها في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً طرأ على جودة المياه في معظم مناطق شاطئ بحر المدينة وفقاً للمواصفات والمعايير الفلسطينية.





وأشارت إلى أنها تجري بالتعاون مع وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة فحوصات دورية لمياه شاطئ البحر للتأكد من جودتها وصحتها وعدم وجود ملوثات بها، وإعلام المواطنين بنتائج هذه الفحوصات، حفاظا على سلامتهم.



رام الله - دنيا الوطن