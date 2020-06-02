دولي

أول دولة إسلامية تُعلن إلغاء موسم الحج لهذا العام

أول دولة إسلامية تُعلن إلغاء موسم الحج لهذا العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، وفق وكالة (رويترز)، إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية.

وكانت السلطات السعودية قالت بالفعل إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90% منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

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