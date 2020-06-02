مبعوث بوتين: سنواصل جهودنا لإحياء عملية السلام وعدم التعامل مع "صفقة القرن"

أكد مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام في الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا ستواصل جهودها مع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة القيادة الفلسطينية من أجل إحياء عملية السلام وفق ذلك، وعدم التعامل مع "صفقة القرن".



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي مع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، حيث بحث الجانبين الأوضاع الراهنة في فلسطين في ضوء قرار القيادة بإلغاء كافة الاتفاقات والتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية والالتزامات المترتبة عليها.



وأكد بوجدانوف أن روسيا الاتحادية ستبقى على موقفها المبدئي الثابت بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.



بدوره، أكد الأحمد مطالبة القيادة الفلسطينية بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949





رام الله - دنيا الوطن