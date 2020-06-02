مستوطنون يشقون طريقاً جنوب غرب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شقت جرافات تابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء، طريقاً استيطانياً قرب قريتي تل وإماتين جنوب غرب مدينة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن جرافات المستوطنين شقت طريقا استيطانية في منطقة كرم شقير على أراضي القريتين، تصل لمستوطنة (حفاد جلعاد)، بطول كيلومتر، مؤكدا أن شق الطريق يهدد بالاستيلاء على الأراضي التي تمر منها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).