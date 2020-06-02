سلطة المياه: تدخلات طارئة لبلدية جنين للمساعدة بضمان استمرار توفير مياه آمنة





واستطاعت من خلال مؤسسة "جايكا" اليابانية وضمن مشروع تعزيز قدرات إدارة خدمات المياه في بلدية جنين على تزويد البلدية بحوالي 10 أطنان من الكلور، وستة مضخات لحقن الكلور في محطات الضخ الرئيسية للمياه ومضخة لنقل الكلور، وذلك بهدف توفير مياه آمنة والحفاظ على سلامة المواطنين.



كما وأكدت سلطة المياه على أن التدخلات السريعة التي قامت بها خلال جائحة (كورونا)، وحتى في الأحوال التي شهدت حدوث عطل فني أو تعدي على الخطوط من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ كان لها كل الأثر في ضمان سلامة واستدامة وصول المياه للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه اليوم أنها وضمن خطة الطوارئ لقطاع المياه والصرف الصحي في ظل حالة إعلان الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا)، ولضمان سلامة مرافق المياه وعدم تأثرها بالجائحة، قامت بتقديم دعم طارئ ومستعجل لبلدية جنين من خلال تزويدها بما يقارب ثلاثة أطنان من الكلور، وذلك لضمان إجراء عملية التعقيم اللازمة للمياه وضمان سلامتها وخلوها من الملوثات.كما قامت سلطة المياه بالعديد من الجهود والمتابعة مع الجهات المانحة لتوفير المواد والمعدات الضرورية لاستخدامها في الحالات المستعجلة.