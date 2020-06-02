اشتية يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون خاصة في غزة والقدس









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس مكتب بعثة الصليب الأحمر في القدس ديفيد كين، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية في مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والقدس، لا سيما في ظل وقف التنسيق مع إسرائيل.كما بحث اشتية مع كين أوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، مجددا في هذا السياق تأكيد رفض القيادة الفلسطينية للتهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية تجاه البنوك العاملة في فلسطين، في حال استمرارها في تحويل الرواتب للأسرى.