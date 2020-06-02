عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في الفترة المسائية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين ظهر اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، ضمن فترة الاقتحامات اليومية الثانية.



وأفادت مصادر محلية، أن 35 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم، من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال، وتجولوا في ساحات الأقصى وسط أجواء استفزازية للمسلمين في الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وشهد صباح اليوم ويومي أمس وأول أمس اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في الأيام الأولى من إعادة فتحه.