مجدلاني يدعو فرنسا لقيادة حملة بالاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

مجدلاني والقنصل الفرنسي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، فرنسا لتقود حملة دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين، وللتعبير عن الرفض عملية الضم.



وأضاف خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مدينة رام الله، القنصل الفرنسي في القدس رينيه تروكاز: "نعبر عن تقديرنا لموقف فرنسا الرافض لعملية الضم، ونؤكد على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي خصوصاً والمجتمع الدولي بشكل عام عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال كإجراءات عملية وواقعية، لرفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".



وتابع: أن حكومة الاحتلال بدأت بشكل عملي إجراءات الضم من إزالة اللوحات في مناطق الأغوار، وهدم للبيوت، واعتراض المركبات الحكومية عبر الحواجز، وهي إجراءات لتقويض السلطة، والتي تأتي لتطبيق لما يسمى (صفقة القرن) بمشاركة ودعم من قبل إدارة ترامب.



وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن السلام في منطقة الشرق الأوسط وضمان الأمن والاستقرار مسؤولية المجتمع الدولي، وعليه وقف التعامل مع الاحتلال كدولة فوق القانون، بل الضغط عبر التأثير على المصالح الاقتصادية للاحتلال.



وجدد التأكيد على أننا مع الحل السياسي والمفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبما ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ،وسنعمل مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة على حاضنة دولية بآليات متعددة الأطراف، تكون الأساس نحو انطلاق أية عملية سياسية بالمنطقة.



من جانبه، أكد تروكاز موقف بلاده من عملية الضم، وأن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي هما أساس التسوية، مشددا على أن فرنسا ستعمل مع كافة الأصدقاء في العالم من أجل رؤية شاملة للحل وفقا لذلك.



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية بشار العزة.