الأسير سامي جنازرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير سامي جنازرة

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رام الله - دنيا الوطن

علق الأسير سامي جنازرة إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 23 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تعليق إضرابه جاء بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم إصدار أمر إداري جديد مدته أربعة شهور، غير الأمر الإداري الحالي ويكون الأخير، وقد تم الاتفاق بحضور الهيئة التنظيمية والنضالية لحركة فتح في سجن (النقب) الصحراوي.



يُشار إلى أن الأسير جنازرة (47 عاماً) من مخيم الفوار، نفذ خلال الأربع سنوات الماضية ثلاثة إضرابات ضد اعتقاله الإداري، بما فيهم الإضراب الذي انتهى اليوم.



هذا ووجه الأسير سامي جنازرة تحيته لكل من سانده في معركته.



علماً أن جنازرة والمعتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019، متزوج وهو أب لأربعة أبناء رُزق بأحدهم خلال إضرابه.