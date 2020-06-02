"الداخلية" بغزة: قرارنا تخفيف الإجراءات المتخذة بعدد من القطاعات المختلفة بالقطاع





وأكد البزم خلال الإيجاز الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي بشأن فيروس (كورونا)، أنه تم اتخاذ قرار بتخفيف الإجراءات المتخذة في عدد من القطاعات المختلفة، حيث تتابع جهات الاختصاص وضع التصورات والتفاصيل اللازمة لإعادة تشغيل تلك القطاعات، وفق بروتوكولات خاصة أعدتها وزارة الصحة لكل قطاع بما يناسبه.





وشدد على أنه سيبدأ إعادة تشغيل هذه القطاعات بفتح المساجد بدءاً من فجر غد الأربعاء.





وقال المتحدث باسم "الداخلية" بغزة: إن الجهات المختصة ستقوم بإشعار المنشآت والقطاعات المنوي إعادة تشغيلها، بالإجراءات والتفاصيل اللازمة، وسيتم الإعلان عنها للجمهور بشكل واضح خلال الأيام القادمة.





وأكد أن سريان قرار وقف استقبال العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر يستمر حتى الأول من تموز/يوليو القادم.





وأضاف: سيتم عقد اجتماعات خاصة مع أصحاب المنشآت ومُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة اعتباراً من غد الأربعاء وعلى مدار الأيام القادمة؛ لوضعهم في صورة الإجراءات والضوابط المطلوب اتخاذها تمهيداً لتشغيل تلك القطاعات





وأكد أنه تقرّر تشكيل جهاز رقابي مؤقت من وزارتي الداخلية والصحة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشغيل كافة المنشآت والقطاعات، وسيتم اتخاذ قرار بإغلاق أية منشأة مخالفة لتلك الإجراءات.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن وزارتي الداخلية والصحة تابعتا إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي للمستضافين من الفوج الثالث القادم عبر معبر رفح خلال شهر آيار/مايو الماضي، خلال اليومين القادمين، بعد قضاء مدة 21 يوماً، وإتمام إجراءات الفحوصات اللازمة.