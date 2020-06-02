شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لم نسجل أي اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: لم نسجل أي اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن فريق الاستجابة التابع للطب الوقائي يستمر في سحب العينات المخبرية لـ1461 مستضاف لإنهاء فترة الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح القدرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة بدأت إنهاء فترة الحجر الصحي لـ 66 مستضاف وفق البروتوكول المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة، وأن المختبر المركزي أتم  فحص 348  عينة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف القدرة: "لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة  بفيروس كورونا في قطاع غزة، ومجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 61 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة و لازالت 42 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة".

وتابع القدرة: "تفشي الوباء حول قطاع غزة مقلق ويجعلنا في عين الخطر مما يتطلب تكاثف الجهود من اجل بقاء مجتمعنا خاليا من فيروس كورونا،  واستمرار التزام المواطنين بتعليمات الوقاية سيكون له الأثر في التدرج لعمل القطاعات المختلفة وفق الضوابط الصحية.

وأكمل القدرة: "وزارة الصحة ستتابع مع الجهات المختصة مدى التزام كافة القطاعات بالضوابط الصحية التي اقرتها من اجل سلامة المواطنين وتحصين المجتمع، واستمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا.

واستكمل: "نطالب الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوزام المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية وفق الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا". 

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