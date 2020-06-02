جبور: شكلنا لجان حراسة بقرية مسافر يطا رداً على سياسة الضم الاستعمارية

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال منسق لجان العمل الشعبي في الخليل راتب جبور: إن العمل جارٍ لتوفير جميع ما يلزم خلال ايام معدودة لنصب خيم واقامة كرفانات في المناطق التي احتلها المستوطنين في قرية مسافر يطا بالخليل، بالإضافة إلى تفعيل لجان الحراسة في جميع مناطق القرية رداً على سياسة الضم الاستعمارية.



وحذر جبور، اليوم الثلاثاء، من التصعيد الخطير الذي ينفذه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، في هجماتهم المتكررة على القرية سعياً منهم لتنفيذ سياسة التهجير القسري لسكانها والاستيلاء على أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.



وكانت قوات الاحتلال أخطرت اليوم مواطنين بإزالة خيمتين سكنيتين في قرية توانة شرق يطا بإزالة خيمتين سكنيتين، يقطنانهما وعائلاتهما في قرية توانة قبل يوم امس.