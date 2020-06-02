عبيدات: عمليات هدم المحال التجارية في القدس تهدف لتهويد واجهة المدينة

جنود الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الغرفة التجارية في القدس، كمال عبيدات: إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال، من عمليات هدم، خاصة ضد المحال التجارية؛ يأتي في إطار مشاريع مشبوهة، تهدف إلى تهويد واجهة المدينة وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.



وطالب عبيدات، بتشكيل لجنة أكاديمية لمواجهة هذه الهجمة المبرمجة، التي يقودها مختصون وأكاديميون إسرائيليون.