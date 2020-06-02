عريقات: اللجنة التنفيذية تعمل في خطة الانتقال من السلطة الى الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير صائب
عريقات، ان لجنة يقودها الرئيس محمود عباس في حالة اجتماع دائم وتتواصل مع المجتمع الدولي بهدف تشكيل ائتلاف دولي يفرض عقوبات على اسرائيل اذا ما اقدمت على خطوة الضم.
وقال عريقات، في حديث إذاعي: إن اللجنة التنفيذية تواصل العمل من خلال لجان متخصصة بهدف تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالانتقال من السلطة الى الدولة وما يتطلبه ذلك من اعلان دستوري ومجلس تأسيسي للدولة.
وشدد على أن خطة صفقة القرن الأمريكية، تنص على ضم الضفة الغربية كاملة، وليس فقط 33% منها.
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير صائب
عريقات، ان لجنة يقودها الرئيس محمود عباس في حالة اجتماع دائم وتتواصل مع المجتمع الدولي بهدف تشكيل ائتلاف دولي يفرض عقوبات على اسرائيل اذا ما اقدمت على خطوة الضم.
وقال عريقات، في حديث إذاعي: إن اللجنة التنفيذية تواصل العمل من خلال لجان متخصصة بهدف تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالانتقال من السلطة الى الدولة وما يتطلبه ذلك من اعلان دستوري ومجلس تأسيسي للدولة.
وشدد على أن خطة صفقة القرن الأمريكية، تنص على ضم الضفة الغربية كاملة، وليس فقط 33% منها.
التعليقات