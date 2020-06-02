الصحة: جميع مصابي (كورونا) في عزون العتمة أصيبوا بسبب المخالطة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدّ مدير عام الرّعاية الصّحية والأولية، في وزارة الصحة، كمال الشّخرة، أن جميع المصابين بوباء (كورونا) في في عزون العتمة في قلقيلية، هم مخالطون من الدرجة الاولى لمصابين بالوباء.



وناشد الشخرة، خلال حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة لمنع تفشي الفيروس.



وأشار الشّخرة إلى أخذ عدد كبير من العينات العشوائية على مستوى الوطن، وكانت نتائجها جميعها سلبية، مشيراً إلى أن الطواقم الطّبية ستأخذ عينات اليوم وغداً من كافة المستشفيات الحكومية والخاصة.