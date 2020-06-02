حماس: تصريحات المالكي تعكس عدم جدية السلطة بقطع علاقتها مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، حول استعداد السلطة لعقد لقاء مع قادة الاحتلال في موسكو، تعكس عدم جدية السلطة بتنفيذ قرارات قطع علاقتها مع الاحتلال.



وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم: إن هذه التصريحات، تؤكد افتقار قيادة السلطة لإرادة مواجهة مخططات الاحتلال، لضم الضفة الغربية، وأن هذه القيادة، ما زالت تراهن على العلاقة مع حكومة الاحتلال.



وأضاف قاسم: "سيظل مطلوباً من قيادة السلطة الاقتراب من الإجماع الوطني، الداعي إلى إطلاق حالة مقاومة شاملة، ضمن استراتيجية نضال موحدة، يشارك فيها الكل الوطني".