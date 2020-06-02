محافظ قلقيلية: الطواقم الطبية تعمل على محاصرة مخالطي المصابين في عزون عتمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة: إن عدد الإصابات بوباء (كورونا) في المحافظة، ارتفع إلى 16 إصابة، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تعمل على محاصرة المخالطين للإصابات الجديدة؛ للحد من انتشار الوباء.



وأضاف رواجبة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أنّ بلدة عزون عتمة، ما زالت مغلقة جزئياً، بحيث يسمح للدخول والخروج للحالات الإنسانية والحالات الطارئة، ضمن معاير السلامة والوقاية فقط.



وشدد رواجبة، على أن الإغلاق الكامل والشامل في البلدة، ينحصر فقط ويتركز في الحي السكني، الذي تقطن فيه العائلة المصابة.