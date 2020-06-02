الشرطة تقبض على شخص يشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم، على مشتبه به في عدد من قضايا إطلاق نار على منازل ومحال تجارية، في إحدى بلدات جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى مقدمة من مواطنين حول قيام مجهولين بإطلاق النار على منازلهم ومحالهم التجارية، وبعد البحث والتحري، اشتبهت إدارة المباحث العامة في شرطة المحافظة، بأحد الأشخاص، وعلى الفور قامت المباحث العامة، بمساندة قوة من الأمن الوطني بإلقاء القبض عليه، وتم التحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.



وأكد العميد جبارة، بان من أولويات شرطة المحافظة، الحفاظ على أمن المواطن وأمانه، وأنه لن يكون هناك أي تهاون لكل من يحاول أن يمس بذلك، ويقوم بترويع المواطنين والخروج عن القانون والنظام بمثل هذه الأفعال، وإن يد القانون، ستكون دوماً سباقه في إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم أصولاً.