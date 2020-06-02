اشتية يبحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية آخر المستجدات

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عبر (الفيديو كونفرنس)، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، حيث بحث معه آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم، والمصادرة للأراضي الفلسطينية.



وشدد اشتية على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مستمرة بموقفها في الحِل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها في الضم.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها، ومضايقاتها لحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجرنا إلى مربع العنف.