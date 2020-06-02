دولي

وكالة إيرانية تحذف حواراً مسجلاً لمنسق الجيش يُوجه فيه انتقادات ضمنية لـ (الحرس)

وكالة إيرانية تحذف حواراً مسجلاً لمنسق الجيش يُوجه فيه انتقادات ضمنية لـ (الحرس)
المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري
رام الله - دنيا الوطن
سحبت وكالة (إرنا) الإيرانية، مقابلة مسجلة مع المنسق العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، يوجه فيها انتقادات ضمنية لتدخلات (الحرس الثوري) في السياسة والاقتصاد والإعلام، معرباً عن استيائه من تجاهل الإعلام الرسمي لأنشطة الجيش الإيراني.

وتداول الإيرانيون خلال الأيام الأخيرة، مقتطفات من حوار خاص أجرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، مع المنسق العام لوحدات الجيش الإيراني، الأدميرال سياري، قبل أن تنشر الوكالة تسجيلاً من 14 دقيقة مساء الأحد، ثم حذفته، وفق ما نقلته صحيفة (الشرق الأوسط).

وقال سياري في تلميح ضمني لتدخل "الحرس الثوري" في السياسة: "نحن (الجيش) لا نتدخل في السياسة... التسييس مضر للقوات المسلحة".

كما انتقد سياري دخول الأجهزة العسكرية إلى الأنشطة الاقتصادية، عندما قال: "ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الاقتصاد؛ لأنهم يبتعدون عن أصل قضيتهم".

ولفت سياري إلى أن قواته "تتجنب العمل الموازي" مضيفاً أنه "لن تحدث ازدواجية إذا قام كل منا بواجباته".

ويبدأ التسجيل بانتقادات يوجهها سياري إلى تجاهل دور الجيش الإيراني في حرب الخليج الأولى؛ خصوصاً في برامج وثائقية عن الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت بين 1980 و1988.

وقال سياري إن تعليمات الجيش الإيراني "تحظر تصوير أنشطته"، قائلاً: "أي مجموعة من القوى الشعبية، ومن (الحرس) و(الباسيج) في الحرب، كان يرافقها مصور"، مشيراً إلى سلسلة برامج وثائقية عن الحرب، أنتجها قسم الدعاية في "الحرس الثوري".

وعن الغياب الإعلامي للجيش الإيراني، قال سياري: "ما زلنا نعتقد بعدم نقل أي خطوة يقوم بها الجيش إلى وسائل الإعلام" وأضاف: "هل تقوم جيوش الدنيا بنقل ما تقوم به على وسائل الإعلام؟ لم يحدث ذلك. لا حاجة لحدوثه. ليس ضرورياً أن يقوم الجيش بإعلان كل خطوة يقوم بها. هل نحن شركة إنتاج ثلاجات أو شركة عقارية، أو صناعة كاميرات؟"، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى أمن البلاد.

ومع ذلك، لمح سياري إلى إمكانية تنشيط مكتب العلاقات العامة وتوسيع أنشطته الإعلامية، إذا ما كان هذا مطلوباً في إيران. وشدد على أهمية "أن يعرف الشباب اليوم أن الأمن مستتب، ومَن يقوم بحماية أمن البلاد"، غير أنه "ليس من الضروري أن أقول لكم انظروا كم أنشط أنا، وماذا صنعت، وكيف تمكنت من الدخول إلى تحت البحار"، محذراً من أن "الأعداء يستفيدون من تلك المعلومات".

وقال: "نحن قمنا بترويج عادة سيئة، وضعنا أنفسنا في بيئة تنافسية ومقارنات".

وانتقد وسائل الإعلام لتجاهلها أنشطة الجيش، عندما قال: "إذا ما كان من المقرر النشر في وسائل الإعلام، فلماذا عدم الاهتمام بالجيش مقارنة بالآخرين؟".

ورداً على سؤال حول غياب الجيش عن الساحة الإعلامية، قال سياري: "ربما أحد أسبابه عدم دخولنا إلى مجال الدعاية، وربما هناك عناصر لا تزال لديها مشكلة مع الجيش"، لافتاً إلى أن قادة الجيش يلمسون ذلك.

ووجه سياري انتقادات لاذعة للتلفزيون الإيراني لبثه تصريحات عن دخول القوات الأميركية إلى المياه الإيرانية، ووصفها بـ"المخجلة"، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى؛ لكن المحاولات لم تسفر عن نتائج.

وفي جزء من تصريحاته، يسخر سياري من المبالغة في الأفلام السينمائية الإيرانية حول الحرب العراقية، عندما قال: "تصنعون أفلاماً تظهر أحدهم يمسك بندقية (جي 3) بيد واحدة، ويفني فيلقاً من الجيش العراقي في 24 ساعة، إذا كان الأمر كذلك لانتهى أمر 12 فيلقاً عراقياً في 12 يوماً. لماذا خضنا الحرب لثمانية سنوات؟".

وأشار سياري إلى حوار جرى بينه وبين أحد المخرجين السينمائيين، حول إظهار قائد للجيش في حالة مرتعشة، لافتاً إلى أن ذلك المشهد تسبب في بكائه. كما وجه انتقادات لأفلام سينمائية تظهر إيرانيات يشاركن في الخطوط الأمامية من حرب الخليج الأولى، واعتبرها على نقيض الواقع.

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