وزارة الصحة بغزة تُقدّم نصائح لطلبة الثانوية العامة بظل (كورونا)

وجهت وزارة الصحة، بقطاع غزة، نصائح لطلاب الثانوية العامة؛ لتحقيق أفضل النتائج خلال الامتحانات، وفيما يلي تلك النصائح:









- نظم وقتك واحصل على فترات استراحة متعددة ومنتظمة، خلال فترة الدراسة.





- احصل على وقت كافٍ للنوم، ويفضل أن يكون خلال الليل مع أخذ قسط إضافي من النوم خلال النهار، فهذا يساعد علي زيادة التركيز.





- تناول أغذيه صحية ومتوازنة، خاصة الفواكه والفواكه المجففة والعسل والمكسرات؛ لمساعدتك على التركيز أثناء الدراسة.





- لا تكثر من المنبهات كالشاي والقهوة والنسكافيه، واستبدلها بالعصائر الطبيعية، وأكثر من الماء.





- حافظ على وردك اليومي من القرآن؛ لجلب السكينة والهدوء وتذكر "ما زاحم القرآن شيئاً إلا باركه" احرص على أورادك اليومية من الأذكار والأدعية؛ لينشرح صدرك، ويطمئن قلبك.





- مارس أي نشاط رياضي محبب لديك يوميا، أفضل وقت للدراسة والمراجعة في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر فالبركة في البكور.





نصائح لأولياء الأمور:



- التقليل من الزيارات وتوفير جو مناسب من الهدوء للطالب، وتلافي الضجة والضوضاء.





- على أولياء الأمورعدم عكس توترهم على الطلبة، والتعامل بهدوء مع أبنائهم.





- دع الطالب يختار المكان المناسب والوقت المناسب للدراسة وعلى الأسرة تهيئة الظروف المناسبة والهدوء، ولا تدفعوه للدارسة دون رغبة.





نصائح لطلبة الثانوية العامة للوقاية من فيروس (كورونا):



- التزم بتعليمات وزارتي الصحة والتربية والتعليم، فيما يخص الوقاية مثل ارتداء الكمامات أو لبس القفازات، واستخدام المحارم عند العطس أو السعال، وتنظيف اليدين بالجل الكحولي قبل وبعد انتهاء الامتحان.





- تجنب المصافحة والعناق والاكتفاء بالسلام عن بعد، وحافظ على مسافة متر بينك وبين الآخرين، وتجنب التجمهر في الساحات أو في محيط المدرسة أو في طريق العودة من المدرسة، وتجنب مشاركة أي أدوات مع الآخرين.

رام الله - دنيا الوطن- كن مطمئناً وواثقاً من قدراتك، ولا تقلل من إمكانياتك، وتسلح بالهدوء، وعدم التوتر، والتركيز الجيد.