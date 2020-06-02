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شاهد: ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي

شاهد: ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه "حشد جميع الموارد العسكرية والأمنية لوقف أعمال العنف"، مشدداً على أن "منظمي العنف، سيواجهون عقوبات جنائية".

وأضاف في مؤتمر صحفي من أمام كنيسة (سانت جون) في واشنطن المجاوة للبيت الأبيض، والتي توجه إليها مشياً على الأقدام، أنه "سوف ينهي الشغب الآن"، مشيراً إلى أنه طلب من الحكام، نشر الحرس الوطني بأعداد كافية لـ "قمع العنف، وأي ولاية ترفض، سأنشر فيها الجيش الأميركي، وأنهي المسألة بسرعة"، وذلك وفق ما نقلته (الميادين).

فيما ظهر ترامب، وهو يحمل الكتاب المقدس، خلال زيارته الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض.

 

وشدد الرئيس الأميركي على أنه اتخذ خطوات حاسمة وسريعة لحماية واشنطن العاصمة، وقال: إن "ما نراه أعمال تخريبية تصل لمستوى الإرهاب الداخلي، والاحتجاجات السلمية، ينبغي ألّا يفسدها العنف".

كما قال: "إدراتي ملتزمة بتحقيق العدالة لموت جورج فلويد، وسأكافح من أجل سلامة الأميركيين، ولكن خلال الأيام الماضية كان هناك من يحاول أن يفسدها بالعنف". 

 

مصدر أميركي مطلع، كشف في تصريحات لـ (سي أن أن)، أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضباً من الأنباء التي كشفت اختباءه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حوله، وأخبر مساعديه، أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي.

وأضاف المصدر، أن رغبة ترامب في الظهور في مكان الاحتجاجات، كانت من أسباب خروجه لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، والتي سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ لتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين.

وتابع المصدر بالقول: إن الرئيس الأميركي، أعرب عن إحباطه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض، واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن، معتقداً أنه بدا ضعيفاً.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، كشفت أمس أن"عملاء الخدمة السرية للرئيس، نقلوا ترامب فجأة إلى مخبأ تحت الأرض، كان يستخدم في الماضي خلال الهجمات الإرهابية".   

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل البيت الأبيض قوله: إنه "لقد انتشر شعور بالقلق في داخل البيت الأبيض- بينما قال المسؤولون في النهاية: إن ترامب وعائلته، لم يكونوا في خطر حقيقي أبداً- لكن هزَّتهم الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف ليلتين على التوالي بالقرب من القصر، كما شعروا بالتوتر".

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