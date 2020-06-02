الدفاع المدني يُخمد حريقاً كبيراً في أحراش نور شمس شرق طولكرم



واستمرت طواقم الإطفاء بإخماد النيران من الساعة الثالة فجراً، وبحهد متواصل ما يقارب ثماني ساعات، وهي تكافح النيران، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وعملت ثلاث مركبات إطفاء في الحريق من مركز طولكرم ومركز عنبتا، بالإضافة لتنكات التزويد بالمياه.



وأكد ضابط الموقع، أن الحريق، اشتعل بالأعشاب الجافة والأشجار الحرجية، الأمر الذي أدى لسرعة انتشار النيران.



رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرم اليوم الاثنين، 2/6/2020 على على حريق بأحراش نور شمس شرق المدينة والذي امتد على مساحات واسعة.