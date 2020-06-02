الجيش الإسرائيلي يعيد لبنانيًا اجتاز الحدود قبل أسبوعين





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية): إن المشتبه به، الذي عبر حدود لبنان إلى إسرائيل، وأصيب بنيران الجيش في منطقة جبل دوف، أعيد إلى لبنان بواسطة الصليب الأحمر، عبر معبر (روش هانكيرا) الحدودي.





وأوضح، أنه تمت معالجة المتسلل في مستشفى إسرائيلي، وأُطلق سراحه بعد التحقيق معه.



رام الله - دنيا الوطنأعاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً لبنانياً إلى لبنان بعد أن عبر الحدود الشمالية قبل أسبوعين.