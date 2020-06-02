التنمية الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه سيتم غداً الأربعاء الموافق 3/6/2020 صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة في جميع فروع بنك البريد في قطاع غزة.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه سيتم غداً الأربعاء الموافق 3/6/2020 صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة في جميع فروع بنك البريد في قطاع غزة.
وأضافت في تصريح عبر موقعها الرسمي، بأن الصرف، سيتم حسب ما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء، حسب الأحرف الأبجدية، مع ضرورة الالتزام بهذه الآلية.
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