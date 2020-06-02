القدس: إخطارات الاحتلال في حي وادي الجوز تُهدد بطرد ألف مقدسي



وقال الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن الإخطارات النهائية بالهدم والإخلاء هذه، تهدد نحو ألف مقدسي، بفقدان ممتلكاتهم أو عملهم ومصدر رزقهم في منطقة تعتبر من المناطق الأكثر حيوية بالقدس، مشيراً إلى أنها نهائية ولن يكون هناك أي مجال للاعتراض عليها لدى محاكم الاحتلال، خاصة وأنه تمت المصادقة عليها من قبل ما تسمى بـ "لجنة

التخطيط والبناء الإسرائيلية.



وأضاف الحموري، أن الاحتلال يحاول تعطيل الحياة الاقتصادية في المدينة المقدسة، وتعطيل العمل في البنية التحتية في أحياء المدينة الخالية من المستوطنين، مطالباً بمساندة المقدسيين، وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة، التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه؛ لتهجير المقدسيين، وتهويد المدينة.

رام الله - دنيا الوطناعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، إخطارات الاحتلال بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري، فرضاً لسياسة جديدة، تهدف لربط وتواصل عدد من المستوطنات، ومؤسسات الاحتلال في القدس ببعضها، وتغيير ملامح المدينة الدينية والتاريخية وتهويدها.