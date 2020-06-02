فتح القدس: المقدسون ملتفون حول القيادة بمقاطعتهم لمؤسسات الاحتلال

وقال المطور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن استهداف سلطات الاحتلال للشخصيات والقيادات المقدسية، وانتهاكاتها اليومية بالمدينة المقدسة، تأتي في إطار سياسة وخطة ممنهجه لحكومة الاحتلال، تهدف إلى التضييق على المقدسيين، وإثقالهم بهموم حياتية يومية؛ لإجبارهم على الرحيل من المدينة.









رام الله - دنيا الوطنشدد أمين سر حركة (فتح) في القدس، شادي المطور، على التفاف المقدسيين حول القيادة، ومقاطعتهم لمؤسسات الاحتلال المختلفة، التي تحاول حكومة الاحتلال شرعنتها؛ لتكون جسماً طبيعياً بالقدس، وعدم التعامل معها بالمطلق، وذلك حفاظاً على عروبة المدينة المقدسة وإسلاميتها.