الاحتلال يُصور منشآت زراعية في الأغوار الشمالية

منشآت زراعية في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت زراعية لعدد من المواطنين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن الاحتلال صور منشآت عدة لعائلات تسكن في حمامات المالح، والدير، بالأغوار الشمالية، مشيراً إلى وجود مخاوف من هدمها من قبل قوات الاحتلال في الأيام المقبلة.