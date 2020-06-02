الخارجية: تدرس مقاضاة "إسرائيل اليوم" لنشرها أكاذيب على لسان المالكي





وقالت: إن الوزارة إذ تدين هذه الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب بهذه المرحلة بالذات؛ لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم، فإنها تؤكد أن ما تم نشره عبر صحيفة (إسرائيل اليوم) وموقع (القناة السابعة) يختلف تماماً ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع ما جاء في مقابلة الوزير د. المالكي بشأن الموقف العربي من عملية الضم.





وأشارت هنا إلى أن تلك المقابلة متوفرة بالكامل على صفحة الوزارة لمن يريد الاطلاع عليها، ومراجعتها.





ورأت الوزارة، أن هذا الهجوم يتم بشكل ممنهج في هذه المرحلة بالذات من قبل مؤسسات دولة الاحتلال، بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد أن تأكد لها صلابة وصدقية هذا الموقف، الذي يقوده الرئيس محمود عباس في مواجهة قرار الضم، وما لحقه من إجراءات استعمارية على الأرض.





وقالت: إنها تدرس مقاضاة صحيفة (إسرائيل اليوم) لنشرها الأكاذيب على لسان الوزير د. رياض المالكي.

رام الله - دنيا الوطنكذبت وزارة الخارجية والمغتربين، ما نشرته صحيفة (إسرائيل اليوم) وموقع (القناة السابعة) الاستيطانية من تصريحات ملفقة ومختلقة على لسان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في تحريف متعمد لما جاء في مقابلته مع (صوت فلسطين) صباح يوم الاثنين الماضي.