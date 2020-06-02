طوباس: اجتماعات لفتح والفصائل تحضيراً للفعاليات الرافضة للضم من الخميس



وأوضح صوافطة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الفعاليات، ستنظم في عمق الأغوار المستهدفة بالضم، لافتاً إلى ضرورة أن تكثف الحكومة من خدماتها للمواطنين في المناطق المستهدفة، ووجوب إسناد الموقف الشعبي للموقف الرسمي المعلن، في سبيل إفشال المشاريع المشبوهة.



وشدد صوافطة على ضرورة أن تبذل المؤسسات الفلسطينية جهداً كبيراً لإحضار الوفود الخارجية؛ لمشاهدة جرائم الاحتلال عن كثب، مطالباً بضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء في مناطق الأغوار.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين سر حركة (فتح) في طوباس محمود صوافطة، عن سلسلة اجتماعات، تبدأ مساء اليوم، باجتماع لحركة (فتح) إقليم طوباس، وغداً للقوى والفصائل الوطنية على أن يعقد غداً أيضاً اجتماع يضم كافة شرائح المجتمع في طوباس، وذلك تحضيراً للفعاليات التي ستعقد في الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، رفضاً لسياسة الضم الإسرائيلية، التي اعتبرها بمثابة نكسة جديدة لشعبنا.