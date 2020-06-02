نابلس تنظم فعاليات شعبية غداً رفضاً للضم ولتأكيد الالتفاف حول القيادة



في السياق، بين دغلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بالأمس في نابلس، وضم كافة أطياف المجتمع، على إعادة تفعيل لجان الطوارئ، واعتمادها بشكل كبير بعد نجاحها، وإعادة تفعيل لجان جديدة، تشمل الحماية والحراسة، وكذلك لجان إصلاح حفاظاً على النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن لجان الطوارئ لاقت دعماً ومتابعة من القيادة، لاسيما بعد اعتداءات المستوطنين والمشاكل الداخلية بين المواطنين.



وحذر دغلس من خطورة مخطط جديد لشارع استيطاني، يربط بين إماتين بقلقيلية وتل بنابلس، والذي يتم بموجبه ابتلاع مئات الدونمات على حساب أراضي المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة، غساندغلس، عن فعالية وطنية، ستقام عند دوار الشهداء بنابلس، يوم غدٍ الأربعاء، لرفض سياسة الضم الإسرائيلية والالتفاف حول موقف، وقرارات القيادة الفلسطينية.