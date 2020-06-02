الأسرى: محكمة الاحتلال تبت بالتاسع من الجاري بالاعتقال الإداري لـ (جنازرة)



وبشأن الأسيرين هاني جعارة، أمين سر فتح شمال الخليل، والكاتب أحمد قطامش، أشار عبد ربه، إلى أن محكمة الاحتلال حددت السابع عشر من الشهر الجاري؛ للنظر في قضيتيهما.



وفيما يتعلق بمنع زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال، ؟اكد عبد ربه، أن مؤسسات حقوقية وقانونية تواصل جهودها بهذا الشأن، مشيراً إلى أن جلسة عقدت الخميس الماضي في محكمة الاحتلال، التي أرجأت النظر بالموضوع، مطالباً في السياق الصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياته.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبدربه: إن محكمة الاحتلال، ستعقد جلسة في التاسع من الشهر الجاري؛ للبت في الاستئناف المقدم احتجاجاً على الاعتقال الإداري للأسير سامي جنازرة، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة وعشرين يوماً على التوالي.وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأسير جنازرة، بات يعاني من إعياء وإجهاد شديدين ونقص واضح في الوزن، في وقت يتعرض فيه للتنكيل الدائم على أيدي إدارة مصلحة سجون الاحتلال، التي تقوم بنقله من عزل لآخر، بهدف كسر إرادته في ضوء عدم السماح للمحامين والصليب الأحمر بزيارته.