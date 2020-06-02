سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في قلقيلية

القانونية المتبعة.



وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي، إلى أن الشاحنة كانت تحاول التخلص من النفايات في أراضي كفر ثلث- سنيريا في محافظة قلقيلية، وتم اتخاذ إجراءات بحق أصحاب الأراضي بمنع دخول الشاحنات المحملة بالنفايات إلى أراضيهم وتعهدهم

لدى الشرطة، بمنع تكرار مثل هذه المحاولات المخالفة لقانون البيئة الفلسطيني.



ودعت المواطنين لعدم التعاطي مع مثل هذه الحالات، وقبول النفايات في أراضينا، لما يشكل ذلك من خطورة على البيئة والصحة العامة، ويعد استقبالها جريمة بيئية، يعاقب عليها القانون، مشددة على ضرورة التبليغ مباشرة عن أي حالة مشتبهة؛ لاتخاذ

المقتضى القانوني الفوري في مثل هذه الحالات، ومنع تحويل أرض دولة فلسطين إلى مكبات للنفايات الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع جهازي الأمن الوطني، والشرطة الفلسطينية، في قلقيلية من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، محملة بنفايات ورش البناء وبلاستيك إلى مصدرها بإسرائيل من خلال المعبر الحدودي، وفقاً للإجراءات