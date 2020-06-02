حنا: وحدة الصف الفلسطيني مسألة ضرورية لإفشال مخطط الضم

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن وحدة الصف الفلسطيني هي مسألة ضرورية وحيوية واستراتيجية بهدف إفشال مخطط الضم وافشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها.





وأكد، أن الفلسطينين مطالبون اليوم بالوحدة أكثر من أي وقت مضى فقد تبين للجميع بأن ما سمي زوراً وبهتاناً بالعملية السلمية واتفاقية أوسلو إنما لم تكن في الواقع الا فخاً ومؤامرة ومخططاً هادفاً لتمرير المشروع الاحتلالي الاقصائي العنصري في هذه الأرض المقدسة.







لم يعد كافياً اطلاق بيانات الشجب والاستنكار، بل ما هو مطلوب انما هو اكثر من ذلك بكثير وهو العمل على وحدة الصف وانهاء الانقسامات فقد اصبح من العيب بعد كل هذه المؤامرات الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية ان تبقى الانقسامات الداخلية قائمة ومستمرة ومتواصلة .

وتابع: إن الذين يكرسون الانقسامات انما يخدمون الاحتلال من اجل تمرير مشاريعه واجنداته واليوم ما هو مطلوب من كل الفلسطينيين بأن يعملوا على توحيد الصفوف لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن قضيتنا وفي دفاعنا عن القدس المستهدفة والمستباحة بشكل خاص.

وأوضح، أن مسألة المناداة بوحدة الصف وانهاء الانقسامات ليست ترفا فكريا او شعارا خطابيا بل هي مسألة حيوية وضرورية واستراتيجية من اجل مستقبل قضيتنا وشعبنا .

وقال: ان الكل الفلسطيني يجب ان يكون له دور في رسم الخارطة المستقبلية لفلسطين دون اقصاء او تهميش احد ، ففلسطين ليست حكرا لجهة دون الاخرى ، والفلسطينيون مطالبون بأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية في افشال الصفقات والمشاريع التي هدفها تصفية قضيتنا .

وختم حنا قائلاً لن تتمكن أية قوة غاشمة في هذا العالم من تصفية أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، ولكن من واجبنا أن نرتب البيت الفلسطيني الداخلي؛ لكي يكون قوياً ومحصناً في مواجهة الرياح العاتية والمؤامرات الخبيثة، التي تستهدفنا من كل حدب وصوب.

وختم حنا قائلاً لن تتمكن أية قوة غاشمة في هذا العالم من تصفية أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، ولكن من واجبنا أن نرتب البيت الفلسطيني الداخلي؛ لكي يكون قوياً ومحصناً في مواجهة الرياح العاتية والمؤامرات الخبيثة، التي تستهدفنا من كل حدب وصوب.

رام الله - دنيا الوطنوقال بعد مرور سنوات عديدة على هذه المفاوضات العبثية وصلنا الى ما وصلنا اليه من مؤامرات ومشاريع هادفة لتصفية قضيتنا بشكل كلي وابتلاع مدينة القدس بشكل نهائي.