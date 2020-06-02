الطب الوقائي يكشف تفاصيل جديدة حول مُصابي (كورونا) بـ (عزون عتمة)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة، الدكتورعلي عبد ربه، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) اليوم في قرية عزون عتمة، لمخالطين للعائلة، التي أعلن عن إصابتها في وقت سابق.

وجدد عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، دعوته للمواطنين إلى الالتزام بكفاءة التعليمات والإرشادات الوقائية، لأن الخطر ما يزال قائماً والوضع مقلقاً حتى الآن، كي لا نعود للمربع الأول من انتشار الوباء.



وشدد عبد ربه، أن الرصد الوبائي وتتبع الإصابات ومخالطيهم متواصل على قدم وساق، وتعتمد وتيرته، وتختلف من محافظة لأخرى، وحسب الوضع الوبائي في كل منطقة.