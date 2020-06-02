الاحتلال يخطر بإزالة خيمتين سكنيتين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين بإزالة خيمتين سكنيتين في قرية التوانة شرق يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال، أخطرت شفهياً مواطنين من عائلة ربعي، بإزالة خيمتين سكنيتين، يقطنون بهما وعائلاتهم في قرية التوانة.

وأشار العمور، إلى أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، صعّدوا من هجماتهم على القرية، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة، ونصبوا قبل أيام بيتاً متنقلاً (كرفانا) وخيمة على أراضي المواطنين في القرية.