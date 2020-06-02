صندوق وقفة عز: 500 شيكل سيتم صرفها لـ30 الف أسرة خلال أيام



وقال ناصر الدين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء إن حجم المساعدات التي وصلت الصندوق لم تتجاوز الـ61 مليون شيكل معربا عن امله في ان يصل إلى الصندوق مبالغ اكثر ليتم صرفها للعمال والأسر المعوزة.



وأوضح ناصر الدين انه تم اقتطاع مبالغ مالية من الصندوق وتحويلها الى مشافي القدس مضيفا انه سيتم تحويل دفعة ثانية الى هذه المشافي نهاية الاسبوع الجاري.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس صندوق وقفة عز الدكتور طلال ناصر الدين انه سيتمصرف مبلغ 500 شيكل لـ30 الف اسرة معوزة خلال الايام القادمة بعد الانتهاء من فرز القوائم التي تم تسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.