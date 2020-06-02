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شؤون فلسطينية

صندوق وقفة عز: 500 شيكل سيتم صرفها لـ30 الف أسرة خلال أيام

صندوق وقفة عز: 500 شيكل سيتم صرفها لـ30 الف أسرة خلال أيام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس صندوق وقفة عز الدكتور طلال ناصر الدين انه سيتم 
صرف مبلغ 500 شيكل لـ30 الف اسرة معوزة خلال الايام القادمة بعد الانتهاء  من فرز القوائم التي تم تسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال ناصر الدين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء إن حجم المساعدات التي وصلت الصندوق لم تتجاوز الـ61 مليون شيكل معربا عن امله في ان يصل إلى الصندوق مبالغ اكثر ليتم صرفها للعمال والأسر المعوزة.

وأوضح ناصر الدين انه تم اقتطاع مبالغ مالية من الصندوق وتحويلها الى مشافي  القدس مضيفا انه سيتم تحويل دفعة ثانية الى هذه المشافي نهاية الاسبوع الجاري.

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